Ponte Stretto | Salvini | ' Fatta prima riunione | ipotesi costo e tempi'

La Spezia, 28 ott. - "Per ilsulloho già fatto la prima riunione operativa con i tecnici. C'è già un'ipotesi di costo e di tempistica". A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità ...... Matteo Salvini, in videocollegamento con il 66° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, parlando delsullo. "Per me sarà un impegno e un orgoglio arrivare finalmente ...La Spezia, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Per il Ponte sullo Stretto ho già fatto la prima riunione operativa con i tecnici. C'è già un'ipotesi di costo e di tempistica". A dirlo Matteo Salvini, min ...Al Consiglio nazionale degli Ordini degli ingegneri, il ministro annuncia di aver già fatto prima riunione con ingegneri ed esperti ...