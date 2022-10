Musk completa l' acquisizione di Twitter e mette alla porta i vertici dell' azienda

- 'L'uccellino è libero' il post del magnate, proprietario di Tesla e Space X, che ha già iniziato a fare pulizia: licenziando quattro top ...A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice, Elonl'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e fa subito piazza pulita licenziando brutalmente quattro top manager, tra cui il ceo Parag Agrawal. Gli altri silurati ...Musk aveva tempo fino a oggi, venerdì 28 ottobre, per completare la sua acquisizione di Twitter a 44 miliardi di dollari e quindi evitare la battaglia giudiziaria con l’azienda. La lunga strada per ...L'uomo più ricco del mondo come sempre si è anche divertito a commentare gli eventi sui social: l'uccello è libero ...