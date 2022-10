M O | Scalfarotto | ' Magni da Hamas | Verdi e Si intervengano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Domani ad Assago si terrà una conferenza organizzata da referenti diin Europa: il titolo della conferenza è 'Gerusalemme è nostra'. Purtroppo è prevista la partecipazione non solo di Alessandro Di Battista, che in passato ha già avuto modo di dichiarare che i terroristi 'vanno elevati a interlocutori', ma anche di Tino, senatore in carica eletto nelle liste di Bonelli e Fratoianni, alleate del Partito Democratico”. Così il senatore di Italia Viva Ivan. “Che un Senatore della Repubblica partecipi a un evento organizzato da simpatizzanti di un'organizzazione terroristica, antisemita e che nega il diritto di Israele di esistere è una circostanza veramente molto grave. Auspico che Sinistra Italiana erapidamente per evitare che un ...