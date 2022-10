In ospedale dopo l’incidente | come sta la dama del trono over di Uomini e Donne

Più propenso a scavare un solco tra il prima e il, tra l'era dell'opposizione e quella del ... In Lombardia, a Bergamo , si indaga sulla chiusura dell'di Alzano, sul piano pandemico ...... quest'ultimo risulta letteralmente bloccato dal verde infestante cresciuto rigogliosoanni di ... a due passi dall'del Mare ma lontana da parchi o altri spazi pubblici destinati allo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si spezza il ramo su cui era appoggiata la scala e una donna di circa 60 anni cade riportando seri traumi. L’ennesimo incidente durante la raccolta delle olive si ...