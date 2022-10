Il dominio si giocherà sulle tecnologie avanzate La road map del Pentagono

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il Dipartimento della Difesa statunitense ha reso nota la National Defense Strategy, il documento che identifica le direzioni strategiche del Dipartimento nel supportare le esigenze di sicurezza degli Stati Uniti, in accordo con la National Security Strategy dell’amministrazione presidenziale. Le priorità identificate nel documento sono: la difesa dell’interesse nazionale rispetto alle sfide poste in svariati ambiti dalla Repubblica Popolare Cinese; scoraggiare gli attacchi contro gli Stati Uniti, gli alleati e i partners; scoraggiare l’aggressione, essendo allo stesso tempo pronti a prevalere in conflitto quando necessario, dando priorità alla sfida cinese nell’Indo-Pacifico, e in secondo luogo alla sfida russa in Europa. Già da questi primi punti è possibile osservare la differenza di importanza che gli Stati Uniti assegnano ai propri rivali. Lo storico avversario russo è declassato ...