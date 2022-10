Eros Ramazzotti rivela quale sarà il primo regalo che farà al nipotino in arrivo dalla figlia Aurora

(Di venerdì 28 ottobre 2022) C’è grande fermento attorno ad, che tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta di un bel maschietto, che avrà dal compagno Goffredo Cerza. Qualche settimana fa era stata lei stessa a raccontare qualcosa in più sulla sua gravidanza e su come lo aveva scoperto, ora invece a parlare del lieto evento è stato, padre di. Il cantante ha infatti concesso un’intervista a Il Corriere della sera, in cui, prima di parlare die dell’imminentedel, ha commentato i suoi 59 anni appena compiuti: L’età è un pensiero che viene, ma mi sento Peter Pan, giovane dentro. Se fisico e testa reggono, l’importante è continuare a dare il massimo. Bisogna lasciare profumo nella vita, una scia di positività. Poi...

Eros Ramazzotti ha compiuto 59 anni il 28 ottobre: un traguardo importante, che precede i 60, e che sta trascorrendo nella massima serenità. Questo è un momento cruciale della sua vita, dal momento in cui la figlia Aurora diventerà mamma. 'Un altro anno di freschezza. Auguri Papotti'. La dedica di Aurora Ramazzotti per il 59esimo compleanno del padre Eros Ramazzotti è dolcissima. Un legame indissolubile, rafforzato dall'amore per la musica, li rende sempre più uniti e nessuno dei due si frena nel dimostrarlo ai milioni di follower che li seguono.