BALLANDO CON LE STELLE | SERIO INFORTUNIO PER GABRIEL GARKO PARLA MILLY CARLUCCI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 28 ottobre 2022)con le: dopo Luisella Costamagna, si è fatto malee in maniera “piuttosto seria” come annuncia, visibilmente preoccupata in un video postato sui social. Il tutto è successo durante le prove per la nuova puntata dello show di Rai1. Una tegola pesante, sperando gli accertamenti medici a Villa Stuart portino referti confortanti.è uno più bravi, già definito da alcuni il vincitore morale della diciassettesima edizione di. Non senza polemiche: ha detto di non aver mai ballato e invece no. Per la fiction Rodolfo Valentino infatti si era sottoposto a durissimi allenamenti per poter ballare ad alti livelli. Ora però la preoccupazione è un’altra: lo stato di salute del braccio dell’attore. ...