X Factor prova a risollevare gli ascolti con una giuria “carica” Fedez | “Trincea” | Rkomi | “Divento una iena” Al via i live | squadre e scaletta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Xla spallata aglicon i giudici in guerra tra “sangue” sul campo e la “” con i concorrenti – Ecco cosa accadrà Ormai parlare male di Xè un po’ come sparare sulla Croce Rossa. Ed è così che subentra il sentimento della tenerezza verso il format arrivato stanco alla 16esima edizione tra alti e (molti bassi) che non ha mai conquistato completamente il cuore del grande pubblico. Eppure chi mastica un po’ ditelevisivi, potrebbe affermare che vi è una fruizione diversa rispetto alla generalista: c’è chi vede lo show in diretta su Now e Sky Uno, chi guarda le clip delle esibizioni on demand, chi lo recupera in chiaro su Tv8 la settimana successiva. Ma, diciamolo con onestà intellettuale, non è mai scoccata la scintilla nel cuore del grande ...