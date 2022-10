Stonebreakers | su TPI la clip in esclusiva del documentario di Valerio Ciriaci

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Stati Uniti, 2020: nel mezzo della rivolta Black Lives Matter e dell’elezione presidenziale, scoppia la battaglia sui monumenti storici. Un conflitto culturale che travolge statue di Cristoforo Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione il racconto mitico americano. Esplorando un panorama memoriale in trasformazione,interroga il rapporto tra Storia e lotta politica in un’America che, mai come oggi, è chiamata fare i conti con il proprio passato. Di seguito per TPI unadelin anteprima. “Quando l’onda delle proteste del Black Lives Matter si è riversata per le strade delle maggiori città americane – ricorda il regista– a New York avevo da poco messo in pausa la produzione di un ...