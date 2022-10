Short Track | via alla Coppa del Mondo | 12 gli Azzurri protagonisti

Queste le parole dell'allenatore della Nazionale Nicola Rodigari: ' La squadra sta bene e, anche se in questa stagione abbiamo cominciato tardi gli allenamenti sul ghiaccio, sin qui il lavoro è stato ...Si diceva polemiche e ve ne sono state molte relativamente al rapporto tra Fontana, la FISG e i compagni di squadra, con accuse rivolte a Tommaso Dotti e ad Andrea Cassinelli di ostacolarla nel corso ...Ben Linfoot guides you through the European challenge for the Breeders' Cup with profiles on 21 of the possible runners at Keeneland November 4-5.A Bristol graduate has swapped the hush of the University’s Law Library for high-octane sled races down icy tracks.