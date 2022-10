Omicidio Ziliani | iniziato il processo a carico delle figlie e del bergamasco Mirto Milani

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Brescia. A testa bassa davanti alle decine di telecamere in aula, chiedono di non essere ripresi. Così, davanti alla Corte d’Assise di Brescia, si è aperto ilsorelle Paola e Silvia Zani e, fidanzato della maggiore originario di Roncola, in provincia di Bergamo. I tre sono accusati dell’di Laura, madredue imputate, e dell’occultamento del cadavere della donna, ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021. La donna è stata prima stordita con benzodiazepine e poi strangolata. I tre imputati hanno confessato dopo la chiusuraindagini. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica all’esito del dibattimento.

