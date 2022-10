' Ndrangheta | i Bellocco e la forza internazionale dei narcos calabresi | 24 arresti Coinvolte Messina e Vibo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Duecento militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello S. C. I. C. O., sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica " Direzione Distrettuale ...

Si tratterebbe di personaggi legati a vario titolo al clandi Rosarno (RC), operante in tutta la piana di Gioia Tauro.Questo grazie alla disponibilità di ingenti capitali di provenienza illecita e alla spiccata capacità di gestione dei diversi segmenti e snodi del traffico che hanno permesso aidi ...La cocaina partiva dal Brasile, veniva stoccata in Svizzera e poi trasportata in Lombardia per essere ceduta ai grossisti tra i quali figura un soggetto albanese di particolare rilievo criminale. (ANS ...Gli arresti sono stati eseguiti in Calabria, Sicilia, Campania e Lombardia. L’attività odierna è lo sviluppo dell’operazione Magma ...