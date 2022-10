Morto l’uomo più sporco del mondo | non si lavava da più di 60 anni

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 ottobre 2022) l'uomo più del: non si da più di 60 - Perizona Magazine

In Iran si è spento all'età di 94 Amou Haji, meglio conosciuto come più del. L'anziano aveva conquistato questo "primato" dopo aver fatto una scelta di vita radicale. Per oltre sessant' non ha toccato acqua evitando di lavarsi. Amou Haji viveva come un eremita in una baracca cibandosi di alimenti trovati per strada. Secondo i media locali, mangiava carne di animali morti per strada e fumava una pipa piena di escrementi di bestie. L'uomo più del Qualche mese fa, si era convinto a farsi un bagno Le sue foto avevano fatto il giro del ...