“Minaccia per la scienza” L’affondo di Nature su Bolsonaro

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 ottobre 2022): c’è solo una scelta nelle elezioni in Brasile: per il Paese e per il mondo Un secondo mandato per Jairrappresenterebbe unaper la, la democrazia e l’ambiente, scrive nel suo editoriale la rivista, appoggiando Lula. Denunciano l’Organizzazione Panamericana della Sanità (OPS) per aver finanziato il regime cubano L’Ong Archivo Cuba sottolinea che l’OPS, la sezione latinoamericana dell’Oms, diffonde la falsa idea che Cuba sia “un modello per il mondo” in termini di generosità umanitaria e risultati sanitari. In un rapporto pubblicato ieri, l’Ong afferma che l’OPS ha fallito nella sua missione di migliorare e proteggere la salute e il benessere del popolo cubano; e, a sua volta, fornisce credibilità, risorse e sostegno alla dittatura cubana. Il Messico annuncia la ...