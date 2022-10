Libano | Aoun firma accordo storico con Israele per la spartizione del gas

... in corrispondenza con la cerimonia di scambio dei documenti trae Israele per lo 'storico' ... ha di fatto approvato l'accordo con Israele , firmato dal presidente libanese Michel, stretto ......Yair Lapid aprendo la riunione di governo nella quale è stata approvata l'intesa con il. ''... Poco prima, il presidente della Repubblica libanese Michelaveva firmato a Beirut parte dei ...Con l'accordo sui confini marittimi e sullo sfruttamento dei giacimenti di gas il Libano, ''stato nemico'', riconosce Israele. Lo ha detto il premier Yair Lapid aprendo la riunione di governo nella qu ...In Libano il presidente della Repubblica Michel Aoun ha firmato a Beirut parte dei documenti necessari per formalizzare il tanto atteso accordo con Israele, Paese formalmente nemico del Libano. Viene ...