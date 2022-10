La Lazio non si ferma | batte il Midtjylland 2-1 con le riserve

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lanon siil2-1. In Europa League la squadra di Sarri supera i danesi contro cui rimediarano una figuraccia all’andata e al momento è primo in classifica a 8 punti. A 5 ci sono Feyenoord e Sturm Grazi che però devono ancora giocare. In ogni caso è un altro successo importante dopo quello, netto, in casa dell’Atalanta. Altra vittoria semza Immobile che è infortunato. Stasera i danesi sono anche andati in vantaggio. Poi, il pareggio di Milinkovic Savic e infine il gol decisivo di Pedro che ha segnato anche il 3-1 poi però annullato dal Var. Una vittoria conquistata con le seconde linee: Hysaj, Gila, Marusic, si è rivisto Marcos Antonio, anche Basic, Cancellieri centravanti. Laha cominciato con Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Marcos ...