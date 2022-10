Juventus | piccolo affaticamento agli adduttori per Vlahovic

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Come riportato da Sky Sport, Dusanha riportato un. La sua presenza in campionato con il Lecce, tuttavia, non appare in dubbio. Allegri potrebbe comunque decidere di farlo riposare. Nessun problema, invece, per Alex Sandro. Il terzino a Lisbona era partito dalla panchina a causa di un fastidio fisico ma il problema è già rientrato. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Voto: 5 Capitolo Inter Chi no g'ha colpa , no gha peccaa Chi non ha colpa , non ha ...Grande Uomo ed è goal !Il Cameramen chiese Ma quello è Ivan Il Terribile un collega eccitato ...I minuti che passano alimentano le speranze delgruppo di ascolto davanti alla tv che ... Laha pareggiato. La grafica Uefa attribuisce la rete a Vlahovic. Dalle immagini, però, non ... Juventus, piccolo affaticamento per Vlahovic. Ma la presenza col Lecce non sembra in dubbio Non è il momento dei processi sommari, e’ il momento di ripartire e dimostrare. La Juventus deve ripartire dagli ultimi minuti della gara con il Benfica con quell’entusiasmo ...La Juventus è messa all'angolo e non abbiamo nessun dubbio che la colpa sia tutta dell'idea innovativa, buona o cattiva, a seconda dei giudizi, di riformare il calcio con una ...