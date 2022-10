Incidenti | si ribalta con il trattore e finisce in un fiume nel bresciano | muore 69enne

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Milano, 27 ott.(Adnkronos) - Un uomo di 69 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15.30 ad Ome, nel. L'uomo si trovava a bordo del suoquando per cause non ancora rese note si èto finendo in un. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre al personale del 118 giunto con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza, ma per ilnon c'era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto.

