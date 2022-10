Il Prefetto di Benevento applica la ‘Severino’ e sospende un vice sindaco caudino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiCarlo Torlontano, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Legge Severino), ha accertato la sussistenza della causa di sospensione dalle cariche di consigliere e assessore del Comune di Airola nei confronti del Sig. Michele Napoletano, attuale consigliere e assessore con funzioni didell’Ente. Ciò, in quanto lo stesso è stato condannato dal Tribunale dialla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per il reato di concussione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena principale. Il provvedimento è stato notificato ale al Consiglio Comunale, per il tramite del Presidente, ai fini della ...