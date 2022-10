ATP Vienna 2022 | il prossimo avversario di Jannik Sinner ai quarti Sfida di lusso | ranking e precedenti

(Di giovedì 27 ottobre 2022)affronterà Daniil Medvedev neidi finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul rognoso argentino Francisco Cerundolo in due set, riuscendo a imporsi sul cemento indoor della capitale austriaca nonostante una forma apparsa non brillante. L’altoatesino se la dovrà vedere con il fuoriclasse russo, testa di serie numero 1 del tabellone e capace di surclassare il padrone di casa Dominic Thiem. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre., attuale numero 12 delATP, dovrà alzare sensibilmente l’asticella se vorrà tenere la testa all’ex numero 1 del mondo, che al momento sta attraversando un ottimo momento e partirà con tutti i favori del pronostico. Il 21enne ha perso tutti i tre ...

Jannik Sinner conquista il pass per i quarti di finale del torneo500 digrazie al successo con l'argentino Francisco Cerundolo, numero 29 del ranking, battuto con i parziali di 7 - 5, 6 - 3. Venerdì la super sfida a Daniil Medvedev per conquistare altri ...IL TABELLONE DELL'500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022L'altoatesino riesce a spuntarla in un primo set complicato, poi gestisce nel secondo: battuto Francisco Cerundolo ...Quando e come seguire la sfida tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2022.