Anche Leonardo di Caprio è fan delle sneaker sostenibili

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono state avvistate ai piedi di Jessica Alba, Ben Affleck, Olivia Wilde, Mila Kunis e Eva Longoria. Ora levegane eLøci (dal latino “centro”) contano una nuova star tra i propri fan,Di. L’attore premio Oscarattivista contro il cambiamento climatico, però, non si è limitato ad indossarne un paio, ma ha scelto di investire nel brand che produce footwear con materiali a base di rifiuti di plastica recuperati dagli oceani. E ha iniettato 4 milioni di sterline nelle finanze del marchio in modo che possa “amplificare la propria missione raggiungendo una platea più vasta e stimolare la consapevolezza dei consumatori”, si legge nel comunicato. LeLogi, brand sostenuto daDi ...

Calcio Casteddu

...94% delle richieste presentate con la piattaforma sono presenti nell'accordo e stata definita... Dal segretario generale Cisl Palermo TrapaniLa Piana 'un plauso al lavoro fatto dalla ...A lanciare l'accusa è FdI, che chiedele dimissioni del consigliere. Questa la nota firmata ... il capogruppo FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, il capogruppo FdI al Quartiere 4... Il dopo Capozucca: resta in pole Meluso, in corsa anche Leonardo Sono state avvistate ai piedi di Jessica Alba, Ben Affleck, Olivia Wilde, Mila Kunis e Eva Longoria. Ora le sneaker vegane e sostenibili Løci (dal latino “centro”) contano una nuova star tra i propri ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...