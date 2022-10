X Factor 2022 | i giudici con i loro concorrenti presentano i Live Show

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ambra, Fedez, Dargen e Rkomi hanno presentato alla stampa idi Xinsieme ai. Il primo dei 7 appuntamenti è previsto per giovedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

, giovedì i live: Fedez 'Quel tavolo è una trincea'. Rkomi 'Sarò una Iena'. Si parte con le cover Prova Prova Sa Sa, cos'è Basato uno storico format americano 'Prova Prova Sa Sa' è un ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attesa è quasi finita: giovedì 27 ottobre iniziano i Live di X, l'appuntamento è su Sky Uno e NOW. Sul palco del teatro Repower di Assago i riflettori sono puntati sui dodici artisti in gara, la conduttrice Francesca Michielin e su due super ospiti: ...Ambra, Fedez, Dargen e Rkomi hanno presentato alla stampa i Live Show di X Factor 2022 insieme ai loro concorrenti. Il primo dei 7 appuntamenti è previsto per giovedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Uno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...