Vedere Rheingold è come farsi un giro di oltre un paio di ore sulle montagne russe

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Fatih Ak?n, il regista di, racconta che prima o poi sapeva che sarebbe arrivato il momento di conoscere di persona Xatar, “visto che abbiamo diversi amici in comune”. Quello che non si aspettava è che, spinto dalla curiosità per quell’incontro, avrebbe deciso di leggere la sua biografia e capito che c’era materiale per fare un film epico "capace di incrociare generi diversi: storia di formazione, immigrazione, gangster movie, film di guerra e musicale”. In effetti, la storia di Giwar Hajabi (il bravissimo attore Emilio Sakraya) in arte, Xatar, rapper e produttore musicale tedesco con un passato da criminale, è davvero incredibile. Lo vediamo all’inizio dientrare in carcere in Siria nel 2010 e finire ammassato in uno stanzone insieme ad altri prigionieri curdi. Poi, un flashback ci riporta al 1979 in Iran, lui non è ancora nato. ...