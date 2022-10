Uomini e Donne spoiler | Ida e Riccardo game over | torna una storica dama al trono over

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione, aè già successo di tutto ed è solo l’inizio. A svelare cosa accadrà nelle prossime puntate, come al solito, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni attraverso il profilo Instagramclassicoe: scopriamolo. Le ultime puntate andate in onda disono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.