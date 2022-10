Prof colpita con pistola ad aria compressa | alunni sospesi

Sono stati sospesi gli studenti che hanno partecipato alla vicenda dell'insegnanteda pallini sparati con una pistola ad aria compressa in una classe dell'Istituto tecnico industriale Viola Marchesini di Rovigo . Dal prossimo 7 novembre, la dirigente scolastica Isabella ...I giorni di sospensione sono cinque per l'alunno che ha sparato e per quello che ha ripreso la scena dell'insegnante che veniva, una volta alla testa e un'altra all'occhio. Due giorni invece ...Saranno sospesi gli alunni, tutti minorenni, che a vario titolo hanno avuto un ruolo nella vicenda dell'insegnante colpita, in classe, da due pallini sparati da una pistola ad aria compressa all'Istit ...Sospesi i tre studenti che hanno sparato a una prof in classe con una pistola ad aria compressa I tre studenti protagonisti della vicenda sono stati sospesi dai tre ai cinque giorni. Tutta la classe, ...