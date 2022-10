Oroscopo del Sud | grande preoccupazione per Pesci e Acquario

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Cari amici, siete pronti ad affrontare una nuova settimana? Spero di sì, perché questa sarà ricca di novità e opportunità. Oggi vi aspetta un cielo fantastico: tutti voi sarete carichi di energia e voglia di fare! Venere in sestile vi darà la possibilità di esprimere al meglio il vostro fascino e la vostra creatività. Non lasciatevi frenare da nessuno: datevi da fare e Ariete Ariete, oggi dovrai stare attento a non esagerare con le parole! Sii più diplomatico possibile, soprattutto con chi ti è vicino. Non vorrai certo litigare... Toro Il Toro oggi avrà una giornata molto difficile: dovrà affrontare problemi di lavoro che sembrano insormontabili, e non riuscirà a trovare il modo per risolverli. Inoltre, dovrà confrontarsi con persone antipatiche e pettegole che cercheranno di metterlo in difficoltà. La giornata sarà piena di ostacoli da superare, ma alla fine il Toro riuscirà a ...

Si inizia come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco secondo l'giorno e domani tratto dal suo Stellare: ARIETE : prudenza in amore. Situazione astrologica che porterà qualcosa di buono. Domani situazione migliore in amore. Meglio non fare troppe cose ...26 ...… Chi ha paura dell’eclissi di Luna in Scorpione! Niente paura, è una Luna nuova che tenderà nella sua azione viscerale a portare fuori delle verità, delle consapevolezze per i dodici che se usate be ...Spesso in amore si teme di poter essere ingannati e manipolati da un partner che non è completamente sincero. Secondo quello che riporta ...