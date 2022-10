Meloni | metteremo mano a tetto a contante | penalizza poveri

19.13mano a tetto contante "Confermo chemano al tetto al contante" che tra l'altro "penalizza i più poveri", ha detto il presidente del Consiglio Giorgianella sua ...mano al tetto al contante', annuncia. 18:11 Fisco:, la flat tax premia il merito Il presidente del Consiglio Giorgiasi sofferma nell'Aula del Senato sul tema della ...Giorgia Meloni, in replica al Senato, parla anche di fisco. "Perché in Italia i salari sono così bassi Perché la tassazione è al 46,5% e se non partiamo dal taglio del cuneo fiscale i salari saranno ...Standing ovation per Giorgia Meloni che dopo il dibattito sulla fiducia al governo al Senato replica a Palazzo Madama e disintegra la sinistra.