Marcia di De Luca | attese 25mila persone ma arrivano alcuni no ‘eccellenti’

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si avvicina il giorno della grande manifestazione di pace promossa dal presidente della Regione Vincenzo De. Si attendono, Napoli blindata e Piazza del Plebiscito, punto di ritrovo, off limits. Il Comune, per fare fronte al grande afflusso di, e a tutti i disagi che ne conseguiranno, ha predisposto un piano traffico capillare con 433 posti bus disponibili e 17 parcheggi. Dalle 7.30 e fino al termine della manifestazione, divieto di transito veicolare e rimozione forzata nelle zone circostanti Piazza del Plebiscito, una misura che, però, non riguarderà i residenti e quelli muniti del contrassegno ‘H’, oltre ai mezzi di soccorso. Senso unico in piazza Carolina, dove sarà sospeso il parcheggio dei taxi, e in via Chiaia. Sono diciassette le aree nelle quali ...

Per venerdì 28 ottobre, giorno delladella Pace a Napoli voluta dal governatore Vincenzo Dee costata - solo per garantire la presenza di studenti da tutta la regione - 300mila euro di soldi pubblici per il fitto dei pullman ...Ecco l'ordinanza del Comune per la manifestazione organizzata venerdì 28 ottobre dal presidente della Regione, De: divieto di parcheggio da via Marina a via ... Sanità, De Luca: "Marcia Fdi a Salerno Idioti" Ecco l'ordinanza del Comune per la manifestazione organizzata venerdì 28 ottobre dal presidente della Regione, De Luca: divieto di parcheggio da ...Un’intera zona della città bloccata per far parcheggiare i 400 pullman pagati dalla Regione per portare gli studenti alla manifestazione. Divieto di sosta per tutti ma non le auto delle autorità ...