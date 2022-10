Manchester United | un top club di Premier sulle tracce di Cristiano Ronaldo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non si è concretizzato in estate, ma potrebbe farlo a gennaio. Stiamo parlando del passaggio didal...

Sky Sport

Il Napoli continua a volare e contro i Rangers può mettere un altro mattone importante per il primo posto nel girone di Champions: le parole di Giuntoli, che risponde così alla domanda su Cristiano ...Doppio passo falso però per la squadra del tecnico italiano in Premier League, dove il suo Tottenham ha ottenuto due sconfitte consecutive controe Newcastle, ed ora si trova a ... Chelsea-Manchester United 1-1: video, gol e highlights Il Tottenham Hotspur accoglie domenica il Newcastle United in Premier League con gli uomini di Antonio Conte che hanno bisogno di una vittoria dopo la ...La Juventus continua a corteggiare il difensore Diogo Dalot di proprietà del Manchester United. Stando a quanto riferisce dall'Inghilterra Mirror sul ...