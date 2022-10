Il piano Mattei di Meloni per l' Africa Ecco perché aiuterà a contenere i flussi migratori

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Cosa è ilper l'proposto da Giorgiacontribuirà. Innanzitutto bisogna partire dalle parole usate dal premier nel suo discorso con cui ha chiesto la fiducia alla Camere. "Bisogna rimuovere le cause che portano i migranti, soprattutto i giovani, ad abbandonare la terra, le proprie radici culturali, la propria famiglia, per cercare una vita migliore in Europa". Un'impresa non facile. Cii vuole appunto undi grande respiro che si poggi su una collaborazione dell'Italia al sostegno delle economie locali e che punti a rafforzare e consolidare i rapporti già in essere, a partire dall'energia. E' evidente che l'Eni, di cuiè ...

... autore della biografia Enricoedita da Il Mulino: "Aveva a cuore soprattutto gli interessi ... Per raggiungere l'obiettivo di un'Italia forte suleconomico e industriale, comprese la ...L'Italia deve farsi promotrice di unper l'Africa'); libertà di impresa ('Il nostro motto sarà: lo Stato non deve disturbare chi vuole fare); la libertà di non avere un fisco oppressivo; ...Bergoglio citato per tirare una bordata ai 5Stelle su povertà e assistenzialismo. Tra papi e statisti Enrico Mattei evocato per ...Il coraggio della libertà. Chi può averlo più di una giovane donna che viene da una lunga militanza e che non deve niente a nessuno, è arrivata sulla cima ...