Il Milan vince da grande d'Europa. E con Leao crescono Gabbia e gli altri

Dopo il 4 - 0 sul campo della Dinamo Zagabria a Pioli manca solo un punto per entrare tra le 16 migliori d'Europa. E con Leao, ancora una volta ...chi corre. Ma c'è anxcora chi non vuole capirlo. Un momento della partita Dinamo Zagabria(Foto Ansa) Strada in discesa per i rossoneri Se per la Juve, la strada da affrontare è da subito ...Milan, De Ketelaere vince il ballottaggio con Krunic: solo panchina per Diaz, recuperato MilanNews riporta le notizie sulle condizioni di Brahim Diaz. Lo spagnolo è recuperato dopo la… Leggi ...Prova di forza. Il Milan passa 4-0 a Zagabria e si prende il secondo posto del gruppo E con 7 punti, uno in più del Salisburgo, avversario al Meazza il prossimo 2 novembre. La Dinamo, che non perdeva ...