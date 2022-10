Il Liverpool batte l’Ajax | il Napoli dovrà conquistare il primato del girone ad Anfield

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Grazie alla vittoria di quest’oggi ildi Luciano Spalletti è ad una passo dalil primo posto nel, cosa davvero impensabile per tutti gli addetti ai lavori al momento del sorteggio. La matematica sarebbe potuta arrivare già questa sera, ma il, espugnando l’Amsterdam Arena con il netto risultato di 3-0, si è regalato l’opportunità di giocarsi le ultime speranze per raggiungere il primo posto nell’ultimo turno adSpalletti Champions Grazie, però, alla fantastica prestazione dell’andata, ilpuò dormire sonni tranquilli e ragionare anche su un possibile turnover. Infatti il 4-1 del Maradona avvenuto ad inizio settembre permette ai partenopei di avere il lusso di poter perdere contro la squadra di Jurgen ...

Sky Sport

Il Napolianche il Ranges . La squadra di Luciano Spalletti centra la dodicesima vittoria consecutiva ...a larghi passi verso un traguardo importante vista la presenza nel girone del. ......aveva già segnato in Champions contro ile l'Ajax, ma questa è la sua prima doppietta europea. Cross splendido di Mario Rui verso Simeone che colpisce di testa tra i deu centrali e... Champions League: Tris Liverpool, Barça ancora ko col Bayern. Pari Spurs Alla Cruijff Arena di Amsterdam il Liverpool batte 3-0 l'Ajax e si qualifica per gli ottavi di Champions League.Quinto turno di Champions League, il penultimo per quanto riguarda la fase dei gironi. Tante le gare interessanti oggi con verdetti che potrebbero arrivare già stasera. Si parte alle 18:45 con il Brug ...