Il gaming inclusivo trionfa a Tu si que vales

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un videogame avvincente, che intrattiene grandi e piccini ma soprattutto accessibile anche a ipovedenti e non vedenti. Ecco le caratteristiche che hanno portato al trionfo di “Sfida alla pari”, il videogioco realizzato da Dinobros (https://www.dinobros.com/) e Novis Games (https://www.novisgames.com/), nel corso della sesta puntata di “Tu Si Que” andata in onda il 22/10/2022. Il progetto ha ricevuto infatti un poker di sì dalla giuria e il 98% di apprezzamento da parte del pubblico. Un mondo, quello videoludico, che diventa sempre più motivo di aggregazione e condivisione e da cui le persone ipovedenti e non vedenti sono ad oggi pressoché escluse. In Italia la percentuale di non vedenti si attesta intorno allo 0.8%1 sulla popolazione totale, gli ipovedenti sono invece circa un milione e seicentomila, per un totale di circa un milione e ottocentomila ...

Giocare ai videogiochi dovrebbe essere un diritto di tutti, e per fortuna il gaming inclusivo si sta diffondendo sempre di più arrivando anche in TV. Il gaming inclusivo arriva in TV: la storia di Dinobros e Novis Games Il gaming inclusivo è sempre più diffuso e di recente è arrivato anche in Tu Si Que Vales con il progetto di Dinobros e Novis Games. Il mercato del gaming si sta affinando sempre di più.