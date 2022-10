Ecco i concorrenti di X Factor 2022

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il roster di Rkomi - X12, divisi in 4 squadre rinominate roster, guidate dai giudici, sono i protagonisti del Live Show di X, in onda da domani – giovedì 27 ottobre – su Sky Uno. Chi sono? Da dove arrivano? Dove li avete già visti o sentiti?tutto ciò che c’è da sapere sui cantanti e i gruppi in gara. Il roster di Fedez Il roster di Fedez mette al centro l’esuberanza e l’energia dei giovanissimi Omini, la sensibilità di Linda Riverditi e la voglia di contaminare mondi musicali diversi tra loro di Dadà. Ad accompagnare nel percorso la squadra sarà il producer Iacopo Sinigaglia. Dadà (Gaia Eleonora Cipollaro) Dadà - XUnisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed ...