Dote scuola 2022 per gli studenti treviolesi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Fino alle 12.00 di mercoledì 2 novembre i cittadini di Treviolo potranno presentare la richiesta di contributi scolastici tramite lo sportello telematico del Comune nella sezione Servizi scolastici e per l’infanzia. Si tratta della cosiddetta “”, che riguarda benefici per le famiglie su base ISEE, contributi per il merito scolastico e premialità per aver partecipato a un regolare percorso di studi di mobilità internazionale. “Con l’approvazione del Piano di Diritto allo Studio/2023 avvenuta nell’ultimo Consiglio Comunale, l’Amministrazione ha voluto riconfermare il finanziamento del sistemacomunale – commenta Virna Invernici, vice sindaca del Comune di Treviolo e a assessora ai Servizi sociali, Istruzione e Pari opportunità – È un contributo di carattere economico che ...

