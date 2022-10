“Deve salire sul trono” UeD | pubblico compatto dopo l’ultima in studio | ha conquistato tutti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Colpo di scena a Uomini e Donne e appello a Maria De Filippi da parte del. Nella puntata di mercoledì 26 ottobre, trasmessa nel pomeriggio su Canale 5, è successo di tutto ma è stato soprattutto un episodio a catalizzare tutta l’attenzione dei telespettatori. Una ragazza ha deciso di mollare e di abbandonare clamorosamente il programma di Maria De Filippi perché stufa di certi atteggiamenti. Ed ecco che la gente da casa ha fatto partire un accorato invito alla conduttrice televisiva.l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne, l’appello a Maria De Filippi delè stato immediato. Intanto, nella nuova registrazione, quella del 25 ottobre, Riccardo Guarnieri è stato tutto il tempo con il broncio e, non appena ha avuto l’occasione, ha abbandonato loperché pressato dalle troppe critiche. La ...

Wired Italia

Contante , torna ail limite. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a ... La Ue: 'M eglio tetto basso ' 'Il contanteessere disponibile'. Sui massimali ......in cima a una delle strutture artificiali più alte del mondo e girare dei video da lì ... L'intrepido duoaffrontare diverse difficoltà: assenza di segnale per i cellulari, una scala ... iPhone usb-c, arriva la conferma di Apple