Covid | nell’ultima settimana curva dei contagi ancora in calo | i dati Comune per Comune

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono stati 3.780 i nuovi casirilevati in provincia di Bergamo dal 19 al 25 ottobre, per un tasso di incidenza in ulteriore decremento a 336 nuovi casi per 100.000 abitanti, mentre risultava pari a 433 nuovi casi per 100.000 abitanti nellaprecedente. Come evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, lo scostamento rispetto alla precedentee? pari a – 1.097 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, ovvero – 22,5% (la scorsapresentava +481 nuovi casi, pari a -9% rispetto allaprecedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti e? anch’essa ined e? pari a 540 contro i 697 della scorsa. ...