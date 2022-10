Arcs a Terrazza Caffarelli | ‘La Roma che vogliamo’ | futuro sostenibile e qualità ristorazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo mesi di incontri, confronti e progetti, ale migliori eccellenze del nostro Paese, hanno presentato “Lache vogliamo”, un progetto di riqualificazione dedicato alla, organizzato dall’. Economia, sostenibilità energetica e il ruolo internazionale della Capitale, sono queste le tematiche affrontate da ristoratori, politici e addetti ai lavori che sono intervenuti, per parlare di sostenibilità e ruolo economico delle attività di. Spazio anche a turismo, dehors, indici di sostenibilità e, focus sulla nuova emergenza riguardante i rincari di luce e gas. Angelo Giraldi e Enrico Pierri -rispettivamente dei ristoranti Angelino ai Fori e Il Sanlorenzo, aderenti all’- hanno posto in evidenza come ...