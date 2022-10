WhatsApp sta avendo problemi per molti utenti

QuiComo

Se vedete una sola spunta, non allarmatevi. Semplicmente il sistema di messaggi non funziona: c'è un down temporaneo chebloccando e lasciando in silenzio moltissimi italiani che utilizzano l'app di messaggi di Meta. Il malfunzionamento iniziato questa mattina a partire dalle 9. Sono migliaia le segnalazioni su ...L'applicazione di messaggistica più famosa al mondo nonfunzionando.riscontrando malfunzionamenti e difficoltà, è down non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Cosasuccedendo Niente panico, ripetiamo niente panico! Non state riscontrando ... WhatsApp non funziona: cosa sta succedendo “Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di ...WhatsApp Down in Italia oggi, 25 Ottobre: è impossibile sia mandare che ricevere i messaggi e le segnalazioni aumentano sempre di più.