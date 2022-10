“Sto a morì” | Giorgia Meloni a Salvini durante una pausa del suo discorso alla Camera | VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022): “Sto aNon è passato inosservato sui social il momento in cuiunadel suo(qui la diretta della giornata), si è rivolta al vicepremier Matteorivelandogli: “Sto a”. La premier probabilmente si riferiva al fatto che più volteil suosi è dovuta fermare per bere un bicchiere d’acqua a causa di alcuni colpi di tosse. ILINTEGRALE DI...

Corriere TV

', dice Giorgia Meloni a Matteo Salvini in una pausa del suo discorso alla Camera per la fiducia . Il microfono della presidente del Consiglio è aperto e dunque durante la diretta si sente ...', dice la presidente che poi sorseggia un bicchiere d'acqua. Meloni al Quirinale, Berlusconi non si trattiene: le smorfie del Cav diventano un caso VIDEO Berlusconi: 'Putin contrario alla ... Meloni e il fuorionda in romanesco: «Sto a morì...»