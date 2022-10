Silvia di Uomini e Donne | chi è la dama in studio per Roberto | età | lavoro | carriera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022). Un’altra scoppiettante puntata è andata in onda oggi su Canale 5, in compagnia del salotto amoroso di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo in puntata. Al centro della puntata, il cavaliere che sta conoscendo meglio, ma anche Gemma: l’uomo sta frequentando entrambe, ma ancora non c’è stata nessuna intimità. Lui è stato chiaro: quando ci sarà il bacio uscirà dalla trasmissione., una nuovaperè una donna elegante, forte, decisa e molto sicura di sé, ed è scesa inper conoscere l’affascinanteche oggi può vantare ben quattro dame per lui che stanno cercando di accaparrarselo. Di, al momento, conosciamo ben poco, perché è ...