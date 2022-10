Psicadelica esperienza tra luci | arcobaleni e nebbie | Olafur Eliasson seduce Firenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Per questa nuova puntata di Art'è, Nicoletta Orlandi Posti è andata aper incontrare, uno degli artisti contemporanei più originali e visionari della nostra epoca. A lui Palazzo Strozzi dedica “Nel suo tempo”, la più grande esposizione mai realizzata in Italia. Curata da Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra propone le installazioni immersive diche mettono al centro il visitatore oltre che lavori inediti tra cui quelli in cui viene usata la realtà virtuale.ci invita a riflettere qui a Palazzo Strozzi sull'idea dicondivisa e relazionale della realtà. La mostra è davvero bella e coinvolgente. Merita di essere visitata.