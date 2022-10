Nascose l’Hiv e uccise l’ex | condanna a rischio per vizio di forma | «Uno dei giurati aveva superato i limiti di età»

Un vizio di forma potrebbe causare'annullamento della sentenza che aveva condannato a 22 anni di carcere Luigi De Domenico , ritenuto ... pur sapendo di essere contagiato dall', ha continuato per ......per anni di essere malato di, continuando, nonostante la patologia, ad avere rapporti sessuali non protetti e contagiando almeno quattro donne, una delle quali, la sua ex, è morta di Aids....