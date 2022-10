L'HuffPost

C'era molta attesa per il discorso di Giorgia Meloni , soprattutto per quanto riguarda la parte economica. Si tratta infatti del primo momento ufficiale in cui, una volta posata la polvere delle ...C'era molta attesa per il discorso di Giorgia Meloni , soprattutto per quanto riguarda la parte economica. Si tratta infatti del primo momento ufficiale in cui, una volta posata la polvere delle ... Melonomics in breve: oggi si fa quel che si può, domani un mix di dirigismo e liberismo La ricetta economica della premier è un patchwork di misure senza una visione unitaria. E sulle tasse la soluzione è nazional-popolare: condono per i piccoli, ...