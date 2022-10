La lotta dei Comuni al caro bollette | meno luci in strada | austerity a Natale e ascensori vietati Così i sindaci provano a tenere in piedi i conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) I soldi non arrivano, per le misure strutturali ci vuole tempo e quindi nell’immediato si può solo tagliare. Consapevoli di questo, sono sempre di più iche stanno adottando piani per ridurre i consumi energetici e affrontarel’aumento “incontrollato” delledi luce e gas, a volte di fatto arrivando a un vero e proprio razionamento: dalla riduzione delle temperature dei riscaldamenti e dell’accensione delleal prolungamento dello smart working, c’è chi arriva a vietare l’ascensore ai propri dipendenti. Anche ilsi preannuncia all’insegna dell’, con una drastica riduzione dell’uso delle luminarie. E l’Anci approva una serie di proposte più lungimiranti per affrontare la situazione, ben sapendo che a oggi l’unica...