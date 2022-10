Governo | Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia

... la sua prima impressione sul neo - natoMeloni e le richieste che ancora Kiev farà a Roma ...giochi di sponda e differenze di due diplomazie" " Credo che abbiamo costruito (conMeloni, ...25 ott 10:55 Meloni alla Camera per la fiducia, il programma della giornataMeloni è attesa dalle 11 a Montecitorio per il voto di fiducia al suo. Dopo il discorso in cui la ...Un discorso pragmatico, incentrato sulle linee programmatiche del nuovo governo. Così Giorgia Meloni ha chiesto il voto di fiducia alla Camera, illustrando nel dettaglio il piano d'azione ...(ANSA) - ROMA, 25 OTT - È iniziata nell'Aula della Camera la seduta che porterà al voto sulla fiducia al governo. La seduta si apre con le dichiarazioni programmatiche del presidente del consiglio, ...