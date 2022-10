Governo alla prova della fiducia | perché non ci saranno sorprese alla Camera | i numeri

- Questa mattina il Presidente del Consiglio si presenta a Montecitorio per presentare l'agenda politica: l'intenzione è tracciare la base di lavoro con l'obiettivo di dare seguito concreto agli ...'Per ora posso solo parlare in modo positivo del vostroappena insediato'. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Corriere ... che oggi chiederà la fiduciaCamera, non ...Con il suo discorso, secondo quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi, la premier vorrà «tracciare un manifesto programmatico che ambisce ad essere la base di lavoro di un'intera legislatura», ...Riascolta Il concetto divisivo di sovranità alimentare di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.