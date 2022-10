Gf Vip | Marco Bellavia ora chiede la squalifica di un vippone | «Dopo quello che ho visto»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Torna a far parlare di sè, l'ex gieffino su cui si è acceso un vero e proprio caso mediatico per il trattamento riprorevole che hanno avuto i suoi coinquilini di...

...ho visto al GFvoglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui' . Questa la presa di posizione di...Adriana Volpe ha aderito ai cori indignati in rete, cinguettando poi su Twitter: " Perché il GFha proibito ai Vipponi di vedere l'aereo perBellavia Voi avete capito il perché di questa ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L’ex conduttore di Bim Bum Bam interviene su Twitter e si schiera apertamente contro un concorrente: “Va squalificato” Non si placa la bufera scatenatasi attorno a Elenoire Ferruzzi che, nelle scorse ...