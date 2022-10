Fiducia | Giorgia Meloni alla Camera | «Non limitereremo mai i diritti esistenti»

Lo ha chiarito il presidente del Consiglio,Meloni, in Aula alla Camera per le dichiarazioni programmatiche per il voto dial nuovo Esecutivo. "Perche' queste materie - ha aggiunto - ...Lo ha detto il presidente del Consiglio,Meloni, nel suo discorso per laalla Camera. "Non mi sfugge - aggiunge - la curiosità per la postura che avrà l'Italia nell'Europa, dentro le ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Nelle dichiarazioni programmatiche Meloni ha sottolineato come fra i pesi maggiori "che sento gravare oggi c’è anche quello di essere la prima donna a capo del governo di questa nazione", ha detto.