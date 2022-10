Fabrizio Bentivoglio | la biografia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 25 ottobre 2022) foto di Angelo TraniROMA –, nato a Milano il 4 gennaio 1957, è uno dei più grandi personaggi nel mondo dello spettacolo italiano. Attore, regista e sceneggiatore, ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore al Festival di Venezia per “Un’anima divisa in due” (1993), ben 3 David di Donatello (1997,1999 e 2021) e un Nastri d’Argento (2014). Ha anche ricevuto una nomination come miglior regista esordiente per “Lascia perdere, Johnny!”, che ha diretto nel 2007. Ha recitato in film che hanno fatto la storia del cinema italiano come “Puerto Escondido” di Gabriele Salvatores, “Italia – Germania 4-3” di Andrea Barzini, “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino e “Il capitale umano” di Paolo Virzì, per citarne solo alcuni. Non solo attore cinematografico ma anche teatrale,ha recitato ...